На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли у легендарного вождя гуннов Атиллы сибирские корни

TPS: европейские гунны говорили на древнем сибирском языке
close
Web Gallery of Art

Международная группа лингвистов из Кельнского (Германия) и Оксфордского (Великобритания) университетов представила революционные доказательства того, что европейские гунны, включая легендарного вождя Аттилу, говорили на палеосибирском языке, а не на тюркском, как считалось ранее. Исследование опубликовано в научном журнале Transactions of the Philological Society (TPS).

Команда проанализировала проанализировали комплекс лингвистических данных, включая заимствования в китайских текстах, имена правителей династии Хунну, названия и географических объектов и глоссы (пояснения) в исторических документах.

Результаты убедительно свидетельствуют, что и азиатские хунну (III в. до н.э. – II в. н.э.), и их европейские потомки гунны (IV-V вв. н.э.) говорили на древней форме аринского языка, принадлежащего к енисейской языковой семье. Сегодня на родственных языках этой группы говорят лишь небольшие народности вдоль реки Енисей.

«Это открытие полностью меняет наши представления о языковой ситуации в Евразии в античный период», – отметила доктор Свенья Бонманн из Кельнского университета.

По ее словам, аринский язык оказал заметное влияние на ранние тюркские языки и, вероятно, был языком правящей элиты хунну.

Особый интерес представляет новое толкование имени Аттила. Ранее считалось, что оно имеет германское или тюркское происхождение («отец»), но теперь исследователи предлагают енисейскую этимологию – «быстрый, проворный».

Открытие подтверждает более ранние генетические и археологические данные о преемственности между азиатскими хунну и европейскими гуннами.

Ранее ученые сделали неожиданное открытие о происхождении гуннов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами