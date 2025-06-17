Ученые нашли у легендарного вождя гуннов Атиллы сибирские корни

Международная группа лингвистов из Кельнского (Германия) и Оксфордского (Великобритания) университетов представила революционные доказательства того, что европейские гунны, включая легендарного вождя Аттилу, говорили на палеосибирском языке, а не на тюркском, как считалось ранее. Исследование опубликовано в научном журнале Transactions of the Philological Society (TPS).

Команда проанализировала проанализировали комплекс лингвистических данных, включая заимствования в китайских текстах, имена правителей династии Хунну, названия и географических объектов и глоссы (пояснения) в исторических документах.

Результаты убедительно свидетельствуют, что и азиатские хунну (III в. до н.э. – II в. н.э.), и их европейские потомки гунны (IV-V вв. н.э.) говорили на древней форме аринского языка, принадлежащего к енисейской языковой семье. Сегодня на родственных языках этой группы говорят лишь небольшие народности вдоль реки Енисей.

«Это открытие полностью меняет наши представления о языковой ситуации в Евразии в античный период», – отметила доктор Свенья Бонманн из Кельнского университета.

По ее словам, аринский язык оказал заметное влияние на ранние тюркские языки и, вероятно, был языком правящей элиты хунну.

Особый интерес представляет новое толкование имени Аттила. Ранее считалось, что оно имеет германское или тюркское происхождение («отец»), но теперь исследователи предлагают енисейскую этимологию – «быстрый, проворный».

Открытие подтверждает более ранние генетические и археологические данные о преемственности между азиатскими хунну и европейскими гуннами.

Ранее ученые сделали неожиданное открытие о происхождении гуннов.