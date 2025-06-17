На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рой крошечных роботов научили строительству без чертежей

Science Advances: рои роботов научились строить без чертежей — как муравьи
close
Jordan Raney/Mark Yim

Исследователи из Пенсильванского университета разработали новую стратегию строительства, при которой рой крошечных роботов может возводить сложные структуры без чертежей, руководителей и централизованного управления. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Вдохновившись муравьями, термитами и пчелами, ученые создали математические правила, позволяющие виртуальным роботам строить конструкции по принципу самоорганизации. В компьютерных симуляциях эти машины возводили сотоподобные структуры, не понимая общего плана, а просто реагируя на окружающие условия — как насекомые в природе.

«Мы привыкли, что строительство — это строго по плану: сначала чертеж, потом этапы, все последовательно. Даже 3D-принтеры так работают. Но это уязвимая система: одна ошибка — и процесс прерывается», — пояснил Джордан Рэни, соавтор исследования. — «Мы предложили иную парадигму: каждый робот действует независимо, и итоговая структура возникает из множества простых действий».

Система оказалась не только устойчивой к ошибкам, но и гибкой: роботы продолжают работу, даже если некоторые из них выходят из строя. При этом все происходит параллельно, а не по очереди, как в традиционном производстве, что потенциально делает процесс быстрее и надежнее.

В отличие от нейросетей, которые копируют мозг, ученые не стремились в точности воспроизвести поведение насекомых. Они сосредоточились на ключевом принципе природы: сложные системы могут возникать из простых повторяющихся действий.

«Нам не важно, понимают ли роботы, что они строят. Главное, чтобы они следовали нужному набору локальных правил», — отметил профессор Марк Йим.

Авторы провели десятки симуляций, чтобы подобрать оптимальные параметры: как роботы поворачивают, что делают при столкновении с чужой постройкой, когда останавливаются и т.д. Важным оказалось и то, насколько «хаотично» себя ведут роботы — немного беспорядка в действиях повышало прочность итоговой конструкции, делая ее менее хрупкой.

В перспективе исследователи планируют перейти от симуляций к физическим прототипам. Вместо мини-принтеров они рассматривают более реалистичный подход — например, выращивание металлических структур с помощью электрохимии.

«Природа не начинает с генерального плана — она строит из множества мелких шагов. Теперь мы тоже учимся такому подходу», — подытожил Рэни.

Ранее ученые раскрыли генетические тайны коллективного разума муравьев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами