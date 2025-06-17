На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдена неочевидная причина тревожности

Molecular Neurobiology: дефицит натрия в крови может вызывать тревожность
close
Shutterstock

Хронический дефицит натрия в крови способен нарушать химические процессы в мозге и провоцировать тревожные расстройства. К такому выводу пришли исследователи из Университета здравоохранения Фудзита в Японии. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Neurobiology.

До недавнего времени гипонатриемия — пониженное содержание натрия в крови — считалась относительно безвредным состоянием. Однако новое исследование на мышах показало, что длительный дефицит электролита влияет на центральные нейротрансмиттеры и может вызывать поведенческие нарушения.

Для моделирования хронической гипонатриемии животным в течение длительного времени давали препарат десмопрессин и жидкую пищу с пониженным содержанием натрия. В результате у мышей устойчиво снижался уровень натрия в крови, а также наблюдалось выраженное тревожное поведение.

При анализе мозга грызунов ученые обнаружили, что в миндалевидном теле — области, ответственной за обработку страха и эмоций — снижались уровни серотонина и дофамина. Одновременно была нарушена активность сигнального пути ERK, который играет ключевую роль в формировании эмоциональных реакций.

После отмены препарата и возвращения к обычному рациону уровни натрия у животных нормализовались, что сопровождалось восстановлением химического баланса в мозге и исчезновением тревожного поведения. Это позволяет предположить, что симптомы, подобные тревожности, могут быть вызваны и обратимы при коррекции дефицита натрия.

Хотя исследование проводилось на животных, его авторы подчеркивают, что результаты могут быть релевантны и для людей — особенно пожилых, у которых хроническая гипонатриемия встречается часто. По мнению ученых, необъяснимая тревожность у этой категории пациентов может быть связана с нарушениями водно-солевого баланса.

Ранее был найден простой способ справиться с депрессией после инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами