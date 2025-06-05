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Найден простой способ справиться с депрессией после инсульта

NMH: разговорная терапия помогает справиться с депрессией после инсульта
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Shutterstock

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что пациенты, перенесшие инсульт и страдающие от депрессии или тревожности, значительно улучшают свое психическое состояние после прохождения курса разговорной терапии. Особенно высокий эффект наблюдается у тех, кто начал лечение в течение полугода после инсульта. Работа опубликована в журнале Nature Mental Health (NMH).

В исследовании были проанализированы данные почти 1,9 миллиона пациентов, проходивших лечение в государственной программе NHS Talking Therapies в Англии с 2012 по 2019 год. Среди них — 7 597 человек, перенесших инсульт. Более 70% из них продемонстрировали значительное улучшение симптомов, а 49% полностью восстановились от депрессии и тревожных расстройств .

Авторы отмечают, что хотя у перенесших инсульт результаты лечения немного хуже, чем у остальных пациентов, разница исчезает, если учитывать наличие сопутствующих заболеваний. Это означает, что разговорная терапия в целом эффективна, но может требовать доработки для этой группы.

«Наши результаты подтверждают, что разговорная терапия действительно помогает пережившим инсульт, особенно если начать ее как можно раньше», — отметил ведущий автор работы доктор Чжэ Вон Су.

Его коллега, профессор Джошуа Стотт, добавил: «Важно, чтобы психологи проходили дополнительную подготовку по работе с пациентами, имеющими физические и когнитивные ограничения, — это поможет улучшить не только психическое, но и общее здоровье тысяч людей».

Ранее ученые выяснили, что нехватка кислорода разрушает защиту мозга у пожилых.

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