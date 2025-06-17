Ученые нашли способ удешевить профилактику ВИЧ в 1000 раз

The Guardian: защитные инъекции от ВИЧ могут подешеветь с $25000 до $25

Британские ученые из Ливерпульского университета выяснили, что стоимость профилактики ВИЧ с помощью нового препарата ленакапавира может снизиться в тысячу раз по сравнению с оценками производителя лекарства — американской компании Gilead Sciences. Об этом сообщает газета The Guardian.

Ленакапавир — инъекционный препарат, продемонстрировавший почти 100%-ную эффективность в предотвращении заражения ВИЧ во время клинических испытаний.

Он рассматривается как средство доконтактной профилактики (PrEP). В испытаниях с участием 5300 женщин из ЮАР и Уганды ни одна из получивших инъекции не заразилась ВИЧ, в то время как в группах, принимавших таблетки (Truvada и Descovy), зафиксированы десятки случаев инфицирования.

Однако потенциальная цена ленакапавира вызывает споры: Gilead Sciences оценивает терапию в $25000–39000 в год, что сопоставимо с существующими подходами борьбы с ВИЧ.

Команда из Ливерпульского университета под руководством доктора Эндрю Хилла подсчитала, что при массовом производстве (5–10 млн доз в год) цена может упасть до $25 за пациента, включая 30% прибыли для производителя.

Gilead уже заключила соглашения с шестью производителями дженериков для поставок в 120 стран с низким доходом, включая часть Африки. Однако такие регионы, как Бразилия, Аргентина и Восточная Европа, остаются без доступа к льготным закупкам.

Ранее российский академик назвал лекарства, защищающие от заражения ВИЧ.