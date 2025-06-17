На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ удешевить профилактику ВИЧ в 1000 раз

The Guardian: защитные инъекции от ВИЧ могут подешеветь с $25000 до $25
close
Freepik

Британские ученые из Ливерпульского университета выяснили, что стоимость профилактики ВИЧ с помощью нового препарата ленакапавира может снизиться в тысячу раз по сравнению с оценками производителя лекарства — американской компании Gilead Sciences. Об этом сообщает газета The Guardian.

Ленакапавир — инъекционный препарат, продемонстрировавший почти 100%-ную эффективность в предотвращении заражения ВИЧ во время клинических испытаний.

Он рассматривается как средство доконтактной профилактики (PrEP). В испытаниях с участием 5300 женщин из ЮАР и Уганды ни одна из получивших инъекции не заразилась ВИЧ, в то время как в группах, принимавших таблетки (Truvada и Descovy), зафиксированы десятки случаев инфицирования.

Однако потенциальная цена ленакапавира вызывает споры: Gilead Sciences оценивает терапию в $25000–39000 в год, что сопоставимо с существующими подходами борьбы с ВИЧ.

Команда из Ливерпульского университета под руководством доктора Эндрю Хилла подсчитала, что при массовом производстве (5–10 млн доз в год) цена может упасть до $25 за пациента, включая 30% прибыли для производителя.

Gilead уже заключила соглашения с шестью производителями дженериков для поставок в 120 стран с низким доходом, включая часть Африки. Однако такие регионы, как Бразилия, Аргентина и Восточная Европа, остаются без доступа к льготным закупкам.

Ранее российский академик назвал лекарства, защищающие от заражения ВИЧ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами