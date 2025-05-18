Академик Покровский назвал лекарственные средства для предотвращения заражения ВИЧ

Существует препарат, который может предотвратить заражение ВИЧ. Это специальные инъекции ленакапавира, которые делаются раз в полгода, рассказал «Газете.Ru» академик РАН, глава отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Этот препарат прославился не как средство для лечения пациентов с ВИЧ, а как средство для профилактики заражения у еще не зараженных ВИЧ. Когда ленакапавир вводили подкожно в Африке девушкам и женщинам, то, в отличие от женщин, получавших плацебо, из них в течение года никто ВИЧ не заразился. И самое главное, этот препарат вводился только один раз в полгода. А сейчас еще проходит исследование другой формы препарата с внутримышечным введением раз в год. Но его повсеместное внедрение, конечно, сильно зависит от его будущей цены. Пока непонятно, сколько за него запросят производители», — объяснил академик.

При этом неясно, будет ли ленакапавир зарегистрирован в России.

«А если и будут регистрировать, будет ли его закупать государство и бесплатно предоставлять, скажем, представителям ЛГБТ-сообщества? Конкурент этого препарата для внутримышечного введения другой фирмы у нас в России уже зарегистрирован, но пока не используется. А вот таблетки для предупреждения заражения доступны. Их можно купить в наших аптеках прямо сейчас и защитить себя таким образом. Но я бы рекомендовал перед этим проконсультироваться со специалистами, так как есть разные по эффективности схемы приема таблеток», – рассказал Покровский.

Подробнее о том, почему в России врачи отказываются от диагноза СПИД, сколько стадий включает эта болезнь, каков портрет россиянина, который рискует заразиться ВИЧ в современной России, и действительно ли появились прорывные препараты от этой болезни, — в интервью Покровского «Газете.Ru».

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