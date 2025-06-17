На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дании нашли богатый клад времен легендарного короля викингов Харальда Синезубого

MM: на севере Дании выкопали украшения и артефакты знатных скандинавов X века
close
moesgaardmuseum.dk

Датские археологи из Музея Мосгаарда (MM) в городе Орхус раскопали захоронение X века на севере страны, обнаружив там жемчуг, монеты, керамику и другие ценные артефакты эпохи викингов. Об открытии сообщается на сайте культурного учреждения.

Древний клад был найден случайно во время строительных работ близ деревни Лисбьерг в семи километрах от Орхуса.

На участке ученые изучили около 30 могил, датируемых периодом правления короля Харальда Синезубого — легендарного монарха-христианина, объединившего Данию и Норвегию в конце эпохи викингов.

По словам археолога Мадса Равна из Музея Моэсгаарда, здесь мог быть похоронен один из приближенных короля, управлявший этим регионом.

Особый интерес представляет шкатулка с декоративными предметами и ножницами, найденная в женском захоронении. Подобные артефакты встречаются крайне редко – до сих пор известно лишь о трех таких находках в Европе.

Раскопки завершатся на этой неделе, после чего специалисты приступят к детальному изучению предметов.

Ранее в Германии нашли 1000-летнюю подвеску, похожую и на христианский крест, и на молот языческого бога Тора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами