В Дании нашли богатый клад времен легендарного короля викингов Харальда Синезубого

MM: на севере Дании выкопали украшения и артефакты знатных скандинавов X века

Датские археологи из Музея Мосгаарда (MM) в городе Орхус раскопали захоронение X века на севере страны, обнаружив там жемчуг, монеты, керамику и другие ценные артефакты эпохи викингов. Об открытии сообщается на сайте культурного учреждения.

Древний клад был найден случайно во время строительных работ близ деревни Лисбьерг в семи километрах от Орхуса.

На участке ученые изучили около 30 могил, датируемых периодом правления короля Харальда Синезубого — легендарного монарха-христианина, объединившего Данию и Норвегию в конце эпохи викингов.

По словам археолога Мадса Равна из Музея Моэсгаарда, здесь мог быть похоронен один из приближенных короля, управлявший этим регионом.

Особый интерес представляет шкатулка с декоративными предметами и ножницами, найденная в женском захоронении. Подобные артефакты встречаются крайне редко – до сих пор известно лишь о трех таких находках в Европе.

Раскопки завершатся на этой неделе, после чего специалисты приступят к детальному изучению предметов.

Ранее в Германии нашли 1000-летнюю подвеску, похожую и на христианский крест, и на молот языческого бога Тора.