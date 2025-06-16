В Германии нашли загадочный религиозный артефакт тысячелетней давности

Археологи-любители в северной Германии нашли крупный клад эпохи викингов (X век н.э.) недалеко от древнего поселения Хайтабу. Среди обнаруженных предметов — арабские монеты, серебряные слитки, фрагменты керамики и таинственная подвеска с неоднозначным религиозным значением. Об открытии сообщает портал Live Science.

Находки сделали у берегов Шлая — рукава Балтийского моря, где во времена викингов кипела торговля между Европой, Скандинавией и арабским миром. Помимо монет и украшений, здесь также выкопали рубленое серебро и точильный камень.

По словам исследователей, заинтриговавший их медальон может быть как христианским крестом, так и молотом бога Тора. Если это крест, то артефакт может пролить свет на раннюю христианизацию Скандинавии, куда в IX веке прибыл миссионер Святой Ансгар.

Однако ушко для ношения расположено так, что при ношении подвеска висит вверх ногами, что дает возможность его языческого происхождения — молот Тора символизировал верность скандинавским богам.

Как отметила представитель Государственного археологического управления Бирте Анспах, христианизация региона шла постепенно, и многие поколения продолжали поклоняться старым богам даже после появления первых христианских символов.

Ранее в Венгрии нашли крупнейший клад бронзового века.