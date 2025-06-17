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В России научились бороться с инфекциями и диабетом настоем из лопуха

ПНИПУ: ферментированный лопух снижает сахар в крови и устраняет бактерии
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djer/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) доказали, что ферментированный настой из листьев лопуха обладает антибактериальными свойствами и способен снижать уровень сахара в крови. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Лопух давно используется в медицине, но традиционно изучались в основном его корни. В Пермском Политехе сосредоточились на листьях, богатых полифенолами, флавоноидами и органическими кислотами.

С помощью ферментации с использованием молочнокислых бактерий Lactobacillus plantarum 8P-A3 специалистам удалось усилить полезные свойства настоя.

Эксперименты показали, что настой эффективно подавляет рост золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) и кишечной палочки (Escherichia coli), устойчивых ко многим антибиотикам. Его минимальная подавляющая концентрация составила 1:80, что в два раза эффективнее обычного настоя.

Кроме того, впервые обнаружено гипогликемическое действие настоя. В тестах на крысах он показал результат, сопоставимый с метформином — распространенным препаратом для лечения диабета 2 типа. При этом токсичность средства оказалась низкой: подопытные мыши после введения настоя не проявляли признаков отравления.

Ученые планируют расширить исследования, включив больше видов бактерий, а также провести клинические испытания.

Ранее в ПНИПУ рассказали, как пережить сезон тополиного пуха.

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