На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У нахождения в невесомости нашли опасность для здоровья

JPR: невесомость может усиливать воспаление десен
close
Freepik.com

Условия, приближенные к невесомости, могут усугублять воспалительные процессы в полости рта и ускорять разрушение костей, поддерживающих зубы. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Periodontal Research (JPR).

В эксперименте использовались лабораторные мыши с искусственно вызванным воспалением десен. Часть животных содержалась в стандартной клетке, другая — в условиях, имитирующих микрогравитацию. Ученые заметили, что у грызунов из второй группы наблюдались более выраженные воспалительные реакции. Кроме того, у мышей в невесомости повышались уровни маркеров воспаления и усиливалась активность иммунных клеток. Также при имитации космического полета ускорялась потеря костной ткани в области зубов.

«Это первое исследование, в котором воздействие микрогравитации напрямую связывают с прогрессированием пародонтита — одного из наиболее распространенных хронических заболеваний полости рта», — рассказал руководитель научной работы, профессор Захи Бадран из Университета Шарджи.

По его словам, полученные данные подчеркивают важность профилактики и регулярного стоматологического наблюдения за астронавтами, особенно в условиях длительных космических миссий.

Авторы исследования также отмечают, что результаты могут иметь значение и для «земной» медицины — в частности, для пациентов, находящихся в вынужденном длительном лежачем положении. По словам ученых, результаты долгого пребывания в положении лежа во многом схожи с эффектом микрогравитации.

Ранее врач рассказал, как долгие космические полеты влияют на организм человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами