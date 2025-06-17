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Ученые раскрыли секрет эволюции «светящихся» рыб

NatCom: биофлуоресценция у рыб развивалась более 100 раз за 112 миллионов лет
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Villi-Vonki/Shutterstock/FOTODOM

Эксперты Американского музея естественной истории установили, что способность рыб к биофлуоресценции появилась не менее 112 миллионов лет назад и с тех пор развивалась независимо более сотни раз. Результаты работы опубликованы в журналах Nature Communications (NatCom) и PLOS One.

Биофлуоресценция — это явление, при котором организм поглощает свет, преобразует его и испускает в виде излучения другого цвета. Новое исследование показало, что среди морских костистых рыб — самой многочисленной группы позвоночных — это явление включает большее разнообразие спектров, чем предполагалось ранее. Излучение охватывает широкую гамму длин волн: от зеленого и желтого до оранжевого и красного.

Ученые отметили, что «светиться» могут множество морских организмов — от черепах до кораллов. Однако остаются открытыми вопросы о функциях и механизмах биофлуоресценции.

Исследователи провели масштабный анализ известных биофлуоресцентных костистых рыб. Был составлен перечень из 459 видов, в том числе 48, ранее не считавшихся флуоресцентными. Исследование показало, что способность к биофлуоресценции наиболее активно развивалась среди рифовых видов — примерно в 10 раз быстрее, чем у других видов. Существенное увеличение числа флуоресцентных видов зафиксировано после массового вымирания в конце мелового периода (около 66 миллионов лет назад).

В работе использовалась музейная коллекция рыб, собранная за последние 15 лет в ходе экспедиций на Соломоновы острова, в Гренландию и Таиланд. С помощью специальной фотоустановки с ультрафиолетовым и синим возбуждающим светом, а также эмиссионными фильтрами, ученые зафиксировали излучение в широком диапазоне спектров. Выяснилось, что у некоторых семейств рыб наблюдается до шести различных пиков флуоресцентного излучения, что значительно расширяет представление о цветовой вариативности «светящихся» морских позвоночных.

Ранее ученые открыли «супергены» сверхбыстрой эволюции.

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