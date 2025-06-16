В Казани создали устройство для протравливания семян в полете

Специалисты Казанского государственного аграрного университета создали устройство для предпосевной обработки семян. Установка отличается от существующих аналогов тем, что не использует механические перемешивающие элементы, которые могут повредить семена. Вместо этого обработка происходит в специальном барабане, где семена и химические препараты находятся во взвешенном состоянии благодаря сложному пространственному движению. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Казанском ГАУ.

Протравливание семян — обязательная процедура перед посевом, которая защищает будущие растения от болезней и вредителей. Однако традиционные методы обработки имеют серьезные недостатки. Существующие барабанные установки оснащены внутренними рабочими органами различной формы, которые механически перемешивают семена с химикатами. Это приводит к повреждению семенной оболочки и неравномерному распределению препарата.

«Мы создали условия, при которых семена и протравливающий препарат находятся во взвешенном состоянии внутри барабана. Обволакивание происходит под действием инерционных сил, возникающих при сложном движении барабана в пространстве», — пояснил автор изобретения Александр Мудров.

Барабан получает особое движение благодаря системе кривошипов, связанных с ним и станиной через шарниры. Это создает неравномерное пространственное перемещение, при котором семена и химикаты равномерно перемешиваются без механического воздействия. Семена подаются в барабан самотеком через впускной коллектор, оборудованный шиберной заслонкой. Химические препараты поступают из специальной емкости через дозатор, который точно регулирует количество вещества. Во время обработки семена и ядохимикаты находятся в постоянном движении, что обеспечивает равномерное покрытие каждого семени защитным слоем.

После завершения процесса смесь поступает в бункер для обработанных семян через гофрированный рукав. Здесь установлена наклонная решетка, которая автоматически разделяет протравленные семена и остатки химикатов. Семена попадают в специальную тару, а неиспользованные препараты собираются в отдельную емкость.

Важное преимущество системы — возможность повторного использования ядохимикатов. Отработанные препараты насосом перекачиваются обратно в основную емкость, что снижает расход дорогостоящих химикатов и уменьшает воздействие на окружающую среду.

Новая технология решает сразу несколько проблем традиционных протравливателей. Отсутствие травмирующих элементов сохраняет целостность семенной оболочки, что положительно влияет на всхожесть. Равномерное распределение препарата обеспечивает надежную защиту всех семян, а не только их части. Кроме того, установка отличается меньшей энергоемкостью по сравнению с аналогами.

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