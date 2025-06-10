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Врачи описали три этапа «переманивания» иммунитета раком на свою сторону

Врач Артамонова: опухоль в три этапа «переманивает» иммунитет на свою сторону

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Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Раньше ученые однозначно считали, что иммунная система борется и защищает организм от прогрессирования, распространения опухоли. Современная концепция предполагает, что иммунитет не только не борется против рака, но и защищает его, рассказала «Газете.Ru» врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии №1 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Елена Артамонова.

«На сегодняшний момент ученые пересмотрели роль иммунной системы в возникновении и прогрессии опухоли. Современная концепция описывает три этапа отношений опухоли и иммунитета. Первый – эффективное распознавание и уничтожение опухолевых клеток. Вот у нас появились первые раковые клетки, которые иммунная система хорошо распознала, отличила от нормальных, она их должна уничтожить. Это происходит еще до клинической манифестации рака, на самом микроскопическом уровне, когда мы еще даже не знаем, что у нас есть раковые клетки», – описала онколог.

Однако, части опухолевых клеток все же удается уйти от иммунологического надзора. По словам Артамоновой, иммунная система таким образом помогает отбирать опухолевые клоны, которые умеют уклоняться от нее. После этого наступает второй этап – равновесие, — то есть чувствительные раковые клетки уничтожены, а те, которые не ликвидированы, начинают размножаться.

«И наступает третий этап прогрессии опухоли, когда эти, умеющие прятаться от иммунитета клетки опухоли, начинают размножаться и дают нам клиническую манифестацию. Поэтому совершенно бесполезно стимулировать иммунную систему, она уже не распознает и не уничтожит рак», — рассказала врач.

Подробнее о том, как иммунитет помогает опухоли развиваться, почему рак поджелудочной железы сложно лечить и можно ли с помощью лекарства натравить лимфоциты на опухоль — в интервью Артамоновой «Газете.Ru».

Ранее врач рассказал, что один час курения кальяна равен выкуриванию 100 сигарет.

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