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Ученые замедлили тяжелую болезнь у мышей пересадкой клеток мозга человека

CellRep: имплантация человеческой глии мышам помогла от болезни Хантингтона
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Shutterstock

Американские ученые из Рочестерского университета совершили важное открытие в лечении болезни Хантингтона — тяжелого нейродегенеративного заболевания, вызывающего двигательные нарушения и когнитивные расстройства. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports (CellRep).

Традиционные подходы к болезни Хантингтона, наследственного нейродегенеративного заболевания, были сосредоточены на сохранении или замене поврежденных нейронов. Однако команда доктора Стива Голдмана предложила инновационную стратегию, нацеленную на вспомогательные клетки мозга — глию.

Мышам с симптомами болезни Хантингтона пересадили человеческие глиальные клетки-предшественников в полосатое тело — область мозга, наиболее подверженную повреждениям при этом заболевании.

Результаты оказались впечатляющими: развитие двигательных и когнитивных нарушений замедлилось, а продолжительность жизни возросла. Кроме того, исследователи отметили восстановление экспрессии генов, отвечающих за синаптическую функцию и улучшение структуры нейронов.

Особенно важно, что лечение оказалось эффективным даже после появления симптомов, что открывает новые возможности для терапии у взрослых пациентов.

Ученые подчеркнули необходимость дальнейших исследований для оптимизации методов доставки клеток и определения оптимальных сроков лечения. В будущем этот подход может стать частью комплексной терапии болезни Хантингтона, возможно, в сочетании с генетическими методами лечения.

Ранее исследователи создали прототип генной терапии от болезни Хантингтона.

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