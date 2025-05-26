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Создан прототип генной терапии от болезни, разрушающей нервную систему

Nature: создан прототип генной терапии от болезни Хантингтона
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Shutterstock

Ученые из США, Канады и Австралии создали прототип генной терапии, способный замедлить развитие болезни Хантингтона — заболевания, разрушающего нервные клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

Болезнь Хантингтона — тяжелое наследственное нейродегенеративное заболевание, вызванное мутациями в гене HTT. Она связана с увеличением количества CAG-повторов в ДНК, что приводит к гибели нейронов. Симптомы обычно проявляются в возрасте 30–50 лет. Они включают неконтролируемые движения, нарушения координации, а на более поздних стадиях — снижение когнитивных функций.

На сегодняшний день болезнь неизлечима, и разработка эффективных методов терапии считается одной из приоритетных задач в области молекулярной медицины.

Авторы научной работы впервые применили технологию точечного редактирования ДНК для удаления избыточных повторов в HTT. Метод позволил изменить отдельные нуклеотиды — «буквы» ДНК, устраняя патологические изменения, провоцирующие гибель нейронов.

В ходе экспериментов был использован модифицированный геномный редактор на основе системы CRISPR/Cas9. Он «переписывал» участки с CAG-повторами — триплетами, состоящими из цитозина (Ц), аденина (А) и гуанина (Г), — превращая их в альтернативные, безопасные последовательности ЦАА. Исследования показали, что даже частичная замена этих фрагментов может значительно снизить вероятность развития болезни или замедлить ее прогрессирование.

В клеточных культурах удалось удалить избыточные повторы в 45-60% клеток пациентов с болезнью Хантингтона, а в мозге мышей — в 20-30% нейронов. Это сопровождалось снижением уровня клеточной гибели, что, по словам исследователей, свидетельствует о высокой эффективности и потенциальной безопасности терапии.

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