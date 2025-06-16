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Ученые нашли генетические ключи к форме и здоровью мозга

SciAdv: в мозге нашли 37 генетических ассоциаций, связанных с его формой
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Depositphotos

Немецкие ученые из Исследовательского центра Юлиха и Центра Гельмгольца в Мюнхене совершили прорыв в понимании связи между генетикой и структурой мозга. Масштабное исследование с участием 20 тыс. человек выявило 80 генетических вариантов, влияющих на форму подкорковых областей мозга, что открывает новые перспективы для ранней диагностики заболеваний. Открытие опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда применила передовой математический метод — спектр Лапласа-Бельтрами. Этот подход позволил создать «отпечатки пальцев» формы 22 мозговых структур, включая мозжечок и ствол мозга.

«Мы вышли за рамки традиционного анализа объема мозга. Форма структур содержит не менее ценную информацию о здоровье человека», — объяснил ведущий автор исследования Каустубх Патил.

Особое внимание ученых привлек ствол мозга, где было обнаружено 37 значимых генетических ассоциаций. Многие из выявленных генетических вариантов уже известны своей связью с различными заболеваниями, включая нейродегенеративные расстройства, психические заболевания, гипертонию и алкогольную зависимость.

Ученые подчеркивают, что их открытие может привести к разработке новых методов профилактики и лечения неврологических и психических расстройств.

Ранее исследователи нашли у нейронов неожиданную способность переключения между длинами мозговых волн.

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