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Ученые обратили вспять летальный детский рак нервной системы

PNAS: найден фермент, превращающий клетки нейробластомы в здоровые нейроны
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Шведские ученые из Каролинского института и Лундского университета совершили прорыв в лечении нейробластомы — агрессивного рака нервной системы, который является основной причиной смертности от онкологических заболеваний у детей младшего возраста. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Нейробластома остается одним из самых сложных видов детского рака. Несмотря на применение хирургии, химиотерапии, облучения и иммунотерапии, пациенты с метастазами часто не поддаются лечению. Более того, даже у выживших детей жесткая терапия вызывает пожизненные когнитивные нарушения.

Новый подход, основанный на комбинации двух антиоксидантных ингибиторов, не просто уничтожает раковые клетки, а превращает их в здоровые нейроны.

Ученые сосредоточились на дифференцировочной терапии — методе, который заставляет раковые клетки «созревать» в нормальные. Однако существующий препарат (ретиноевая кислота) эффективен лишь у половины пациентов, а у многих развивается резистентность.

Исследователи обнаружили, что нейробластома зависит от двух антиоксидантных ферментов — PRDX6 и GSTP1, которые помогают опухолевым клеткам выживать в условиях окислительного стресса. Высокий уровень этих ферментов связан с плохим прогнозом.

«Когда мы подавили активность PRDX6 и GSTP1, часть раковых клеток отмерла, а другая — превратилась в функциональные нейроны, останавливая рост опухоли», — объяснила соавтор исследования Джудит Лианьо-Понс.

Следующий шаг — клинические испытания для оценки безопасности и эффективности метода.

Ранее ученые нашли новый способ борьбы с нейробластомой.

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