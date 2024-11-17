Ученые нашли новый способ борьбы с опасным раком у детей

Немецкие ученые из Вюрцбургского университета обнаружили новый метод борьбы с нейробластомой — злокачественной опухолью лимфатической системы, часто поражающей детей. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Cell (MolCell).

Команда изучила свойства селенопротеинов — особых белков, выполняющих несколько важных биологических функций. Они помогают расщеплять вредные вещества, поддерживают иммунную систему и регулируют метаболические процессы. Однако в некоторых случаях селенопротеины могут действовать не по назначению и защищать клетки рака от уничтожения.

Специалисты выяснили, что селенопротеин лутатионпероксидаза 4 (GPX4) имеет решающее значения для защиты и выживания раковых клеток.

«Защитное свойство GPX4 создает существенную проблему для стандартных методов лечения рака, поскольку было показано, что его активность способствует сохранению в состояниях лекарственной толерантности», — уточнили исследователи.

Ученые сосредоточились на способах ингибирования (подавления) выработки фермента селеноцистеинлиазы (SCLY), отвечающего за высвобождение атома селена из GPX4.

Исследование выявило неизвестный путь, требующий фермента пероксиредоксина 6 (PRDX6), способного поддерживать выработку селенопротеина без SCLY. PRDX6 напрямую связывается с селеном и действует как транспортер или «челнок» для микроэлемента, позволяя производить новые селенопротеины.

Эксперименты также продемонстрировали, что ингибирование PRDX6 может ухудшить выживаемость раковых клеток, особенно нейробластом, что открывает новую потенциальную терапевтическую цель.

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