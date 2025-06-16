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Ученые назвали главное условие для счастья современных школьников

UOM: малоподвижные дети оказались несчастнее более активных сверстников
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matimix/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые из Манчестерского университета (UOM) выяснили, что систематические занятия спортом помогают детям и подросткам преодолевать современные вызовы, включая малоподвижный образ жизни и социальную изоляцию. Таким образом, здоровые нагрузки оказались одним из ключевых факторов счастья детей. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Команда ученых изучила данные из пяти учебных заведений Великобритании и обнаружила, что почти половина учащихся (43%) проводит более четырех часов в день перед экранами, а каждый пятый (23%) ведет преимущественно сидячий образ жизни.

Эта статистика коррелирует с повышенным уровнем одиночества среди школьников (7,2% против общенациональных 5,5%) и более низкими показателями счастья (6,4 против 7,7 балла из 10).

Особое внимание исследователи уделили проблемам детей с особыми образовательными потребностями, которые часто оказываются исключенными из спортивной жизни школ.

Для решения выявленных проблем ученые предлагают комплексный подход, включающий модернизацию спортивной инфраструктуры, интеграцию физической активности в учебные программы и разработку специальных программ для уязвимых групп.

Ранее в России призвали изменить подход к школьной физкультуре.

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