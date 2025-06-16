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Ученые разгадали давнюю половую загадку самых странных млекопитающих на Земле

GenBio: пол однопроходных млекопитающих определяется специальным гормоном
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Global Look Press

Международная группа ученых обнаружила уникальный генетический механизм, который определяет пол у самых необычных млекопитающих планеты — утконосов и ехидн. Результаты раскрывают эволюционную адаптацию возрастом 100 млн лет. Исследование опубликовано в научном журнале Genome Biology (GenBio).

В отличие от других млекопитающих, где пол определяется хромосомами X и Y с ключевым геном SRY, у яйцекладущих однопроходных (к ним относятся утконосы и ехидны) эта система работает принципиально иначе.
Исследователи выяснили, что у этих животных роль «переключателя» мужского пола выполняет модифицированная версия гена антимюллерова гормона (AMH), получившая название AMHY.

Исследование показало, что около 100 млн лет назад у предков современных утконосов и ехидн произошла мутация — ген AMH дублировался и эволюционировал в AMHY, который взял на себя функцию определения пола. Это открытие делает однопроходных первыми известными млекопитающими, у которых пол определяется гормоном, а не прямым воздействием на ДНК.

Уникальность AMHY заключается в его способности активироваться в нужное время и в правильных тканях, запуская развитие яичек у эмбриона. При этом ген AMHY произошел от «обычного» AMH, но значительно изменился. Его действие напоминает механизмы определения пола у некоторых рыб и земноводных. Это первый известный случай гормонального определения пола у млекопитающих.

Ранее ученые открыли «супергены», позволяющие организмам быстро превращаться в новые виды.

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