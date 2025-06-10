На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы пять вредных привычек, которые ухудшают сон

Vanitatis: качество сна снижают пять вредных привычек
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Отказ от естественного света по утрам, поздние занятия спортом, неправильный дневной сон, злоупотребление гаджетами и малоподвижный образ жизни могут существенно снизить качество ночного отдыха. Об этом изданию Vanitatis рассказал доктор Гонсало Пин, заведующий педиатрическим отделением и координатор отделения сна больницы Киронсалуд в Валенсии.

По словам врача, одна из главных ошибок — отказ от утреннего солнечного света.

«После пробуждения человеку необходимо хотя бы 30 минут провести на дневном свете, чтобы синхронизировать биологические часы и улучшить качество сна ночью. Однако многие предпочитают сразу сесть за экран или остаться в помещении, нарушая естественный циркадный ритм», — уточнил эксперт.

Поздние тренировки выступают еще одним распространенным фактором риска бессонницы. Врач объяснил, что хотя физическая активность в целом полезна, вечерние упражнения мешают выработке мелатонина, главного гормона сна. По этой причине доктор Пин советует заниматься спортом утром или днем.

Не менее важен и правильный дневной сон.

«Короткий отдых до 30 минут до 16:00 может быть полезен. Но если спать дольше или позже, это нарушит внутренние часы и затруднит засыпание вечером», — отметил врач.

Также Пин предупредил об эффекте «социального джетлага». Он возникает, когда человек резко меняет режим сна между буднями и выходными. Такое расхождение сбивает циркадные ритмы, создавая ощущение смены часового пояса, даже без поездок. По словам специалиста, соблюдать стабильный график сна нужно ежедневно, включая выходные.

Злоупотребление гаджетами и малоподвижный образ жизни дополняют список причин бессонницы. Эксперт напомнил, что синий свет от экранов подавляет работу мелатонина, а недостаток физической активности снижает потребность во сне.

Ранее ученые узнали, как именно стресс нарушает сон и ухудшает память.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами