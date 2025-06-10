Названы пять вредных привычек, которые ухудшают сон

Отказ от естественного света по утрам, поздние занятия спортом, неправильный дневной сон, злоупотребление гаджетами и малоподвижный образ жизни могут существенно снизить качество ночного отдыха. Об этом изданию Vanitatis рассказал доктор Гонсало Пин, заведующий педиатрическим отделением и координатор отделения сна больницы Киронсалуд в Валенсии.

По словам врача, одна из главных ошибок — отказ от утреннего солнечного света.

«После пробуждения человеку необходимо хотя бы 30 минут провести на дневном свете, чтобы синхронизировать биологические часы и улучшить качество сна ночью. Однако многие предпочитают сразу сесть за экран или остаться в помещении, нарушая естественный циркадный ритм», — уточнил эксперт.

Поздние тренировки выступают еще одним распространенным фактором риска бессонницы. Врач объяснил, что хотя физическая активность в целом полезна, вечерние упражнения мешают выработке мелатонина, главного гормона сна. По этой причине доктор Пин советует заниматься спортом утром или днем.

Не менее важен и правильный дневной сон.

«Короткий отдых до 30 минут до 16:00 может быть полезен. Но если спать дольше или позже, это нарушит внутренние часы и затруднит засыпание вечером», — отметил врач.

Также Пин предупредил об эффекте «социального джетлага». Он возникает, когда человек резко меняет режим сна между буднями и выходными. Такое расхождение сбивает циркадные ритмы, создавая ощущение смены часового пояса, даже без поездок. По словам специалиста, соблюдать стабильный график сна нужно ежедневно, включая выходные.

Злоупотребление гаджетами и малоподвижный образ жизни дополняют список причин бессонницы. Эксперт напомнил, что синий свет от экранов подавляет работу мелатонина, а недостаток физической активности снижает потребность во сне.

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