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Назван возраст, после которого не стоит бегать

Врач Галеева: после 60 лет от занятий бегом стоит отказаться

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lzf/Shutterstock/FOTODOM

После наступления 60 лет от занятий бегом лучше отказаться и заменить их другой активностью, например скандинавской ходьбой, рассказала «Газете.Ru» заведующая первым терапевтическим отделением клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Татьяна Галеева.

«К 60 годам у пациентов могут развиться различные заболевания сердечно-сосудистой системы, которые при нагрузке бегом могут привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт, инфаркт, гипертонический криз, нарушение ритма, тромбозы различной локализации. Также нельзя не учитывать развитие поражения костной системы такими заболеваниями, как остеоартроз, остеопороз. В первом случае бег может привести к обострению заболевания. Второй случай опасен в плане патологических переломов костей, позвонков», — отметила Галеева.

Противопоказанием также будут являться некомпенсированные гормональные нарушения со стороны щитовидной железы, отметила доктор.

«В данном случае мы больше говорим о повышенной функции щитовидной железы с избытком гормонов, которые делают пациентов активными. А в результате можно получить серьезные осложнения в форме нарушений ритма сердца со всеми вытекающими последствиями», — отметила врач.

Если человек активно занимается спортом в течение длительного времени, то можно продолжать бегать, но важно учитывать свои резервы.

«Но начинать в пожилом возрасте заниматься бегом можно только в щадящем режиме после тщательного обследования у терапевта и кардиолога. Еще лучше заменить бег альтернативами: ходьбой, особенно скандинавской, плаванием или велоспортом», – заключила Галеева.

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