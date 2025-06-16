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В России разработали новый тип химического реактора

ПНИПУ: создан реактор для производства синтез-газа на 30% эффективнее аналогов
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Пресс-служба Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сконструировали новый реактор для получения синтез-газа — ключевого компонента химической промышленности. Изобретение может увеличить производительность процесса на 30%, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Синтез-газ, представляющий собой смесь водорода и оксида углерода, широко используется для производства топлива, пластмасс, удобрений, лекарств и других важных продуктов.

Традиционные реакторы имеют существенный недостаток — неравномерный нагрев катализатора внутри трубок, что снижает эффективность процесса.

Новая конструкция решает эту проблему за счет чередования слоев катализатора и металлических сферических частиц, которые обеспечивают равномерное распределение тепла. Реактор состоит из 30 трубок увеличенного диаметра, заполненных никель-керамическим катализатором и металлическими шариками, а также центральной нагревательной трубы.

Как пояснил главный инженер проектов ПНИПУ Николай Кондрашов, при подаче углеводородного сырья (например, метана) через реакционные каналы происходит его преобразование в синтез-газ с высокой эффективностью.

Испытания на одном из предприятий атомной отрасли подтвердили увеличение производительности.

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