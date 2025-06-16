Смех улучшает состояние здоровья, подтвердили ученые

Специалисты клиники Мэйо заявили, что смех способен улучшать работу иммунной системы, укреплять психическое здоровье и оказывать обезболивающий эффект. Об этом сообщает издание Publimetro со ссылкой на мнение врачей.

По словам экспертов, смех активирует электрическую активность в чувствительных нервах и мышцах, которая достигает головного мозга и вызывает выброс эндорфинов — природных нейропептидов с обезболивающим эффектом. Эти вещества способствуют формированию чувства благополучия и комфорта, положительно влияя на общее состояние организма.

В краткосрочной перспективе смех усиливает поступление кислорода в легкие, активизирует работу сердца и мышц, способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц. Кроме того, он повышает настроение, снижает стрессовую реакцию организма, нормализует частоту сердечных сокращений и артериальное давление, создавая ощущение расслабленности и покоя.

При регулярном проявлении смех может также способствовать укреплению иммунной системы. Негативные эмоции, по словам экспертов из клиники Мэйо, вызывают химические реакции, ослабляющие защитные функции организма. Позитивный эмоциональный фон, напротив, способствует выработке соединений, способных противодействовать стрессу и снижать риск развития серьезных заболеваний.

Также отмечается, что смех способен снижать болевые ощущения, выступая в роли естественного обезболивающего. Кроме того, он положительно влияет на психическое здоровье. Согласно исследованиям, люди «смешливые» чаще воспринимаются как уверенные в себе, легче устанавливают социальные контакты и, как правило, успешнее адаптируются в профессиональной среде.

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