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Ученые выяснили, что влияет на скорость распространения рака

BioDis: структура белка коллагена в тканях влияет на риск метастазирования рака
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Depositphotos

Ученые из Рочестерского университета выяснили, что особенности структуры коллагена — ключевого белка соединительной ткани — могут влиять на риск метастазирования рака и частично объяснять, почему у пациентов разных рас лечение может давать разные результаты. Результаты исследования опубликованы в журнале Biophotonics Discovery (BioDis).

Ученые сосредоточились на двух типах злокачественных опухолей: инвазивной протоковой карциноме молочной железы и аденокарциноме толстой кишки на ранней стадии. Они использовали метод визуализации под названием генерация второй гармоники (SHG), который позволяет анализировать структуру коллагеновых волокон в опухолевой ткани. Всего было изучено более 300 образцов.

Особое внимание исследователи уделили двум показателям: соотношению F/B (направлению рассеяния света волокнами коллагена) и вариативности углов наклона волокон (FAV). FAV отражает, насколько хаотично или упорядоченно направлены коллагеновые волокна в ткани. Этот параметр помогает оценить, насколько благоприятна структура для распространения раковых клеток.

Анализ показал, что у чернокожих пациентов с раком молочной железы значение F/B на границе между опухолью и окружающей тканью было ниже, чем у белых. Эта особенность структуры коллагена ранее уже ассоциировалась с более высоким риском распространения раковых клеток. При раке толстой кишки, наоборот, у чернокожих пациентов чаще наблюдалось более высокое значение F/B — и это также коррелировало с более агрессивным поведением опухоли.

При этом другой параметр — FAV — не различался между расовыми группами, что говорит о том, что не все характеристики коллагена подвержены подобным биологическим различиям. По словам авторов, полученные данные подчеркивают важность учета биологических факторов, связанных с расой, при прогнозировании хода заболевания и подборе терапии.

Ранее был найден способ выявить признаки рака за годы до постановки диагноза.

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