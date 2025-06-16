На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ выявить признаки рака за годы до постановки диагноза

CanDis: мутации в ДНК крови предупреждают о раке за годы до постановки диагноза
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Джонса Хопкинса разработали метод анализа крови, позволяющий обнаружить онкологические заболевания за 3–3,5 года до появления первых клинических признаков. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery (CanDis).

Новая технология основана на обнаружении микроскопических фрагментов измененной ДНК, которые опухолевые клетки начинают выделять в кровоток на самых ранних стадиях развития заболевания. Анализ показал, что у четырех из шести пациентов мутации, связанные с будущим развитием рака, можно было выявить задолго до постановки диагноза. Эти данные были получены в рамках долгосрочного проекта Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), в котором анализировались образцы крови большого числа участников.

В основе метода лежит технология MCED (multi-cancer early detection) — многораковый тест раннего выявления. Он позволяет отличать фрагменты опухолевой ДНК от нормальной с высокой точностью с помощью передового молекулярного секвенирования.

«Наш подход открывает новые горизонты в профилактике и лечении рака. Он позволяет выявить потенциальную угрозу до появления симптомов, что особенно важно для увеличения шансов на успешную терапию», — отметил профессор Онкологического центра имени Сиднея Киммеля, руководитель исследования.

Авторы работы подчеркивают, что полученные результаты нуждаются в подтверждении в ходе масштабных клинических испытаний. Сейчас команда планирует расширить выборку и более детально оценить чувствительность и специфичность метода в отношении различных видов опухолей.

Ранее в крови человека были найдены молекулы с омолаживающими свойствами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами