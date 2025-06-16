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Найден новый фактор риска рака крови

NatCom: мутации в гене DIAPH1 повышают риск развития рака крови
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Ученые из Бирмингемского университета обнаружили, что мутации в гене DIAPH1 нарушают способность клеток восстанавливать поврежденную ДНК. Это может привести к развитию тяжелого наследственного синдрома и увеличить риск возникновения рака крови. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Первоначально ученые проанализировали геном 19-летнего пациента с редкими мутациями в гене DIAPH1. Совместно с коллегами из Университетского колледжа Лондона они выявили еще 32 пациента с аналогичными генетическими изменениями. Это позволило доказать существование нового синдрома, получившего название DIAL (DIAPH1 Loss-of-function).

В ходе дальнейших исследований было установлено, что белок DIAPH1 играет ключевую роль в восстановлении ДНК. Он способствует формированию молекулярного «каркаса» из белка актина вокруг места разрыва ДНК, позволяя клетке эффективно устранить повреждение. При недостатке DIAPH1 этот процесс нарушается, и клетки теряют способность к нормальной репарации ДНК.

«Пациенты с подобными наследственными синдромами часто серьезно больны уже в раннем возрасте. Они страдают от нарушений развития многих органов и подвержены высокому риску развития рака. Кроме того, из-за дефектов репарации ДНК такие пациенты особенно чувствительны к химио- и лучевой терапии», — пояснили авторы исследования.

Ученые отметили, что синдром DIAL проявляется в первые годы жизни и напоминает другие известные хромосомные заболевания. Мутации в DIAPH1 нарушают нормальное развитие и функционирование В-клеток иммунной системы, что повышает риск возникновения В-клеточной лимфомы.

Одной из самых тревожных особенностей заболевания является высокая чувствительность пациентов к традиционным противораковым методам лечения. Поскольку химиотерапия и радиотерапия вызывают повреждения ДНК, пациенты с дефицитом DIAPH1 не могут эффективно восстанавливать такие повреждения, что повышает риск тяжелых побочных эффектов и угрожает жизни.

Ранее был найден новый способ «настроить» иммунитет на борьбу с раком.

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