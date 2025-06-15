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Найден новый способ «настроить» иммунитет на борьбу с раком

NatCom: блокировка молекулы CD200R16 помогает иммунитету бороться с раком
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Freepik

Блокировка работы молекулы под названием CD200R1 в организме «снимает ограничители» с иммунной системы, повышая ее способность обнаруживать и уничтожать раковые клетки. К такому выводу пришли ученые из Монреальского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Ученые отметили, что новый метод борьбы с раком представляет собой разновидность иммунотерапии. В норме иммунная система человека распознает и уничтожает аномальные клетки, включая опухолевые. Однако раковые клетки обладают способностью маскироваться, подавляя иммунный ответ или оставаясь «незамеченными». Иммунотерапия разрушает эту маскировку и «обучает» иммунитет атаковать опухоль.

Иммунотерапия произвела революцию в онкологии, особенно с появлением ингибиторов иммунных контрольных точек, таких как препараты против белка PD-1. Однако такие методы помогают не всем пациентам и эффективны не при всех видах рака. По словам ученых, существующие технологии иммунотерапии эффективнее всего помогают бороться с онкологическими заболеваниями кожи и почек.

В новом исследовании внимание ученых сосредоточилось на белке CD200R1, который находится на поверхности макрофагов — клеток иммунной системы, ответственных за распознавание и уничтожение чужеродных и токсичных элементов. В экспериментах на мышах блокировка CD200R1 с помощью специальных антител активировала макрофаги и усилила их способность бороться с раком крови, включая лейкемию и лимфому.

По словам исследователей, эти результаты могут открыть путь к новым методам терапии, особенно для пациентов, у которых раковые опухоли не реагируют на существующие иммунотерапевтические препараты. Следующим этапом станет проверка эффективности этой стратегии в клинических исследованиях на людях.

Ранее была создана вакцина против самого смертоносного рака.

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