проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Российские медики научились быстро находить разошедшиеся швы внутри живота

МИФИ: создана методика для быстрого поиска разошедшихся швов внутри живота

close
Freepik

В Инженерно-физическом институте биомедицины НИЯУ МИФИ разработаны методы контроля хирургических швов по уровню оксигенации (то есть насыщения кислородом) в той зоне, где происходит сшивание тканей после операции. Данные исследования применяются для предсказания риска расхождения хирургического шва. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НИЯУ МИФИ.

«Естественно, если шов разойдется после операции, это приведет к очень тяжелым осложнениям. Научные исследования, в том числе наши, показали, что уровень оксигенации в районе шва высоко коррелирует с риском несостоятельности анастомоза (соединения)», — рассказала научный сотрудник лаборатории бионанофотоники НИЯУ МИФИ Татьяна Савельева.

Уровень усвоения тканями кислорода оценивается на основе регистрации спектров рассеянного тканями света через оптоволокно, введенное в инструментальный канал эндоскопа. Это же волокно используется для доставки светового излучения внутрь просвета кишечника для того, чтобы оценивать насыщение крови кислородом по всей толщине стенки органа в данной зоне. В основе метода лежит разница в поглощении света гемоглобином связанным и несвязанным с кислородом.

В настоящее время разработанная в МИФИ система контроля состоятельности хирургических швов по оксигенации ткани используется во время операций в Университетской клинической больнице № 1 Клинического центра ПМГМУ под руководством проф. В.В. Левкина и проф. С.С. Харнаса.

Ранее врач рассказал, как сидеть в телефоне без вреда для шеи и спины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами