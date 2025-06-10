Как сидеть в телефоне без вреда для шеи и спины, рассказал врач

Чтобы мышцы шеи и спины не перенапрягались при использовании смартфона, важно придерживаться нескольких правил, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Главное правило: телефон должен всегда быть не на уровне глаз, но и не под грудью, а где-то посередине. В положении сидя и стоя наклон шеи должен быть не более 7–10 градусов, а лежа — не более 15–20 градусов. Если вы сидите, то телефон лучше поставить на стол или подставку. Это поможет разгрузить мышцы шеи и сохранить физиологический изгиб позвоночника. Кстати, если во время работы вы часто пользуетесь мессенджерами или электронной почтой, то делать это лучше на основном экране компьютера, чтобы постоянно не наклоняться к телефону», — объяснил Симкин.

Он также добавил, что дополнительно можно использовать ортопедический воротник (воротник Шанца). Он снимет нагрузку с мышц и не даст шее сгибаться слишком сильно. Это особенно будет полезно тем, кто по какой-либо причине не может нормально контролировать положение шеи во время работы с телефоном.

«Когда вы стоите, то старайтесь держать телефон не под носом, но и не на весу. Если удерживаете гаджет одной рукой, то локтем лучше опереться в переднюю часть грудной клетки, а второй рукой слегка его поддерживать. Если задействуете обе руки, то прижмите их к груди. Поначалу такая поза может казаться не очень привычной, но с точки зрения пользы для здоровья это наилучший вариант», — рассказал врач.

При использовании телефона в положении лежа старайтесь не класть голову на подушку или подлокотник: такая поза приводит к перегибу шеи, отмечает врач.

«Лучше повернуться на бок, а изображение на экране телефона заблокировать. Второй вариант — лечь на спину головой на невысокую подушку (можно ортопедическую со специальной выемкой для шеи). Локоть при этом нужно слегка приподнять, желательно — положив под него подушку. Так, чтобы экран телефона держать на уровне, удобном для глаз. Важно не забывать время от времени чередовать левую и правую руку, чтобы в них не накапливалось напряжение», — добавил Симкин.

Ранее врач рассказал, чем опасна пробежка до автобуса для сердечников.