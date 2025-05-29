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Врач рассказала, почему нельзя принимать душ после еды

Vanitatis: душ сразу после еды может вызвать проблемы с пищеварением
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Depositphotos

Испанский врач Сара Марин Бербелл рекомендовала отказаться от привычки принимать душ сразу после еды. В беседе с изданием Vanitatis она объяснила, что такая практика может негативно повлиять на пищеварение и общее самочувствие.

По словам специалиста, после приема пищи кровь активно поступает к органам желудочно-кишечного тракта для переработки еды. Однако при приеме душа, особенно горячего, организм начинает перенаправлять часть крови к коже для терморегуляции. Это, в свою очередь, может замедлить пищеварение и привести к неприятным симптомам — изжоге, чувству тяжести в животе и даже головокружению.

Бербелл отмечает, что риск возникновения таких нежелательных реакций может варьироваться от человека к человеку. Однако она советует выждать от 30 до 60 минут после еды перед тем, как идти в душ. Особенно актуальна эта рекомендация в жаркое время года, когда люди чаще прибегают к водным процедурам. Врач подчеркивает: организму необходимо время, чтобы спокойно переварить пищу, без дополнительных нагрузок.

Ранее врач назвал продукты, от которых нужно отказаться при вздутии живота.

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