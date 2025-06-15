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Ученые нашли необычный способ «уничтожать» тромбы

Nature: создано устройство для сжатия тромбов без их разрыва
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BOKEH STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Стэнфордского университета создали экспериментальное устройство для безопасного удаления тромбов, которое сжимает сгустки, а не разрывает их. Разработка получила название милли-спиннер, она была описана в научной статье в журнале Nature.

В отличие от традиционных методов, при которых тромбы либо вытягиваются катетером, либо захватываются проволочной петлей (с риском их разрушения и закупорки других сосудов), милли-спиннер действует иначе. Он представляет собой полую трубку с прорезями, которая при вращении создает всасывающее давление вокруг тромба. Вместо разрушения фибрин — основа тромба — сжимается до 5% от первоначального объема, после чего свернувшийся сгусток безопасно удаляется.

По словам авторов разработки, существующие методы позволяют успешно извлечь тромб с первой попытки лишь в 50% случаев, а примерно в 15% случаев вмешательство оказывается безрезультатным. Новый подход, по мнению ученых, может значительно повысить эффективность лечения и снизить риск осложнений.

Милли-спиннер уже продемонстрировал потенциал в терапии инсультов и, как ожидается, сможет применяться также при инфарктах, тромбоэмболиях и других заболеваниях, сопровождающихся образованием тромбов. Кроме того, исследователи тестируют технологию для разрушения камней в почках и рассматривают возможность ее применения при удалении опухолевых новообразований.

Сейчас команда работает над созданием автономной версии устройства, способной самостоятельно перемещаться по сосудам к месту закупорки.

Ранее в Индии научились предотвращать тромбоз без риска кровотечений.

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