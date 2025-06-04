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В Индии научились предотвращать тромбоз без риска кровотечений

ACIE: разработан нанозим, блокирующий излишнюю активацию тромбоцитов
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Shutterstock

Ученые из Индийского института науки создали искусственный материал «нанозим» на основе оксида ванадия, способный предотвращать опасное образование тромбов без риска кровотечений. Разработка описана в научном журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

В здоровом организме тромбоциты формируют сгустки только при повреждении сосудов. Однако при таких состояниях, как тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) или COVID-19, из-за окислительного стресса и повышенного уровня активных форм кислорода (ROS) этот процесс выходит из-под контроля, приводя к опасным тромбозам.

Команда разработала вещества, имитирующие действие природного антиоксидантного фермента — глутатионпероксидазы. Наиболее эффективными оказались сферические нанозимы из пентоксида ванадия (V2O5), которые нейтрализуют ROS и предотвращают избыточную активацию тромбоцитов.

В эксперименте на мышах с моделью ТЭЛА нанозим значительно уменьшил тромбообразование и повысил выживаемость. При этом в течение пяти дней наблюдения у животных не было зафиксировано токсических эффектов или нарушений в поведении.

Важным преимуществом разработки стала ее избирательность.

«В отличие от традиционных антикоагулянтов, которые подавляют естественное свертывание крови и могут вызывать кровотечения, наш нанозим воздействует только на патологические процессы», — подчеркнул соавтор исследования, аспирант Бидаре Н. ШаратБабу.

Ученые планируют изучиить эффективность нанозима для профилактики ишемического инсульта, вызванного закупоркой сосудов.

Разработка может стать прорывом в лечении тромботических осложнений, особенно у пациентов с COVID-19 и сердечно-сосудистыми заболеваниями, где риск кровотечений ограничивает применение существующих препаратов.

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