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На Солнце произошла сильная вспышка

ТАСС: на Солнце зафиксировали сильную вспышку длительностью 18 минут
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Kjpargeter/Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 15 июня на Солнце произошла крупная вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Событие было зафиксировано в 02:01 по московскому времени в области солнечных пятен №4105. Вспышка продлилась 18 минут и получила классификацию M6.8. По словам специалистов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, угрозы для Земли она не несет, но стала самой мощной в этом месяце.

Ученые отметили, что активность на Солнце сейчас повышается. Прогноз показывает почти 100-процентную вероятность новых вспышек класса M в ближайшие двое суток, а также около 20% шансов на ещё более мощные вспышки класса X. Эта вероятность может увеличиться в ближайшие дни.

Солнечные вспышки делятся по мощности на классы от A до X. Каждый следующий класс в 10 раз сильнее предыдущего. Вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, способными вызывать магнитные бури на Земле.

На прошлой неделе в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщили, что исключительно крупный выброс плазмы был зарегистрирован в районе южного полюса Солнца.

В лаборатории подчеркнули, что после крупного выброса в начале июня, который стал причиной самой продолжительной серии магнитных бурь с 2017 года, это уже второе событие подобного масштаба за неделю.

Ранее астрономы запечатлели гигантское солнечное извержение.

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