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Врач развеял миф о питании по группе крови

Врач Трахтман: польза диеты по группе крови не доказана наукой
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Теория о связи группы крови с оптимальным рационом является ярким примером псевдонауки. В действительности генетически обусловленные признаки крови не влияют на усвоение питательных веществ. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман.

Ученый объяснил, что диета по группе крови — это система питания, разработанная американским доктором Питером Д'Адамо. Он предположил, что пищевые предпочтения и образ жизни предков людей были связаны с группой крови: у охотников и собирателей была одна группа крови, у земледельцев — другая, а у кочевников — третья.

«Теория Д'Адамо появилась почти 30 лет назад, но никаких серьезных исследований, которые подтвердили бы ее, нет. Группа крови определяется антигенами на поверхности эритроцитов и не влияет на усвоение белков, жиров или углеводов», – рассказал «Газете.Ru» эксперт.

Специалист отметил, что обладателям всех групп крови при составлении рациона важно руководствоваться одинаковыми принципами: соблюдать баланс нутриентов, учитывать возраст, пол, уровень активности и хронические заболевания, готовить из качественных продуктов и соблюдать график приемов пищи.

«Отличный пример того, что рекомендации по составлению рациона универсальны — так называемая «диета донора». За сутки перед сдачей крови важно избегать жирного, острого и копченого, а также молочных продуктов, яиц, авокадо. Эти рекомендации едины для всех, независимо от группы крови — и связаны с тем, что некоторые продукты влияют на свойства крови и могут помешать разделению ее на компоненты», – заключил ученый.

Ранее ученые научились предсказывать долголетие по анализу крови.

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