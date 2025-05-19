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Раскрыта группа крови, связанная с наибольшим риском развития рака груди

Oncotarget: у женщин с группой крови A шансы появления рака груди на 18% выше
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Shutterstock

Международная группа ученых из США и Иордании нашла связь между группой крови и вероятностью возникновения рака груди. Оказалось, что женщины с группой крови А имеют на 18% более высокий риск развития этого заболевания по сравнению с обладательницами группы крови О. Исследование опубликовано в научном журнале Oncotarget.

Команда проанализировала данные 29 предыдущих работ, охвативших более 13 тыс. пациенток с раком молочной железы и 717 тыс. здоровых женщин из разных регионов мира.

Результаты показали, что группа крови А встречается среди больных раком груди значительно чаще, чем в контрольной группе. При этом группы В, AB и резус-фактор не продемонстрировали статистически значимой связи с заболеванием.

Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, оно указывает на возможную биологическую закономерность. Антигены группы крови, присутствующие не только в эритроцитах, но и в тканях молочной железы, могут влиять на иммунный ответ, скорость распространения рака и восприимчивость к определенным типа онкологических заболеваний.

Авторы исследования подчеркивают, что группа крови А может рассматриваться как дополнительный фактор риска наряду с генетической предрасположенностью и образом жизни. Это открытие способно изменить подход к скринингу, сделав его более персонализированным.

Ранее ученые назвали фактор, повышающий шансы на развития рака груди в три раза.

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