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В России научились точно прогнозировать деменцию на ранних стадиях

ПНИПУ: создан метод выявления болезни Альцгеймера с точностью до 89%
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Depositphotos

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали передовой способ прогнозирования болезни Альцгеймера на ранних стадиях с точностью до 89%. Медо основан на анализе магнитной восприимчивости вен головного мозга, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Болезнь Альцгеймера — одна из самых распространенных форм деменции, поражающая миллионы людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число пациентов может превысить 130 млн. Заболевание сложно диагностировать на ранних этапах, так как симптомы долгое время остаются незаметными, а существующие методы либо дороги, либо недостаточно точны.

Новый подход пермских ученых предполагает введение контрастного вещества и сканирование мозга на МРТ. Полученные данные обрабатываются специальной программой, использующей алгоритмы машинного обучения. Это позволяет выявить изменения в сосудах и уровне кислорода, характерные для болезни Альцгеймера, еще до появления клинических признаков.

«Наш метод неинвазивен и точен, что выгодно отличает его от аналогов. Он помогает обнаружить болезнь на доклинической стадии, когда лечение наиболее эффективно», — отметила Юлия Большакова, студентка факультета прикладной математики и механики ПНИПУ.

Разработка уже получила патент и может стать важным инструментом в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями. Однако окончательный диагноз, подчеркивают ученые, остается за врачом — метод служит надежным вспомогательным инструментом.

Ранее ученые выяснили, как восстановить здоровье мозга у пожилых людей.

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