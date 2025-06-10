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Найден способ восстановления защиты мозга у пожилых

Brain Medicine: гликокаликс поможет восстановить защиту мозга у пожилых
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Shutterstock

Американская ученая София Ши представила данные о старении мозга, которые могут привести к созданию принципиально новых методов терапии болезни Альцгеймера. Работа опубликована в журнале Brain Medicine.

Исследование Ши посвящено гликокаликсу — сложному слою сахарных молекул, покрывающему клетки сосудов головного мозга и входящих в состав гематоэнцефалического барьера. Гематоэнцефалический барьер — это физиологический фильтр между кровеносной системой и мозгом. Он защищает нервную ткань от токсинов, микробов и других опасных веществ, пропуская лишь необходимые для функционирования мозга молекулы, такие как глюкоза и кислород. Как выяснила ученая, с возрастом этот защитный слой разрушается, что приводит к нарушению барьера, воспалению и последующему снижению когнитивных функций.

«Гликокаликс действует как щит, защищающий мозговые сосуды. Когда мы восстановили его у пожилых мышей, улучшилась как проницаемость барьера, так и память», — отметила Ши.

Это первый случай, когда возрастные изменения в гематоэнцефалическом барьере удалось обратить вспять путем восстановления гликокаликса.

Открытие уже изменило представления о гематоэнцефалическом барьере — теперь его воспринимают не как «стену», а как динамичную, покрытую сахарами структуру, от состояния которой напрямую зависит здоровье мозга.

При этом работа Ши поднимает важные вопросы: можно ли предотвратить болезнь Альцгеймера, сохранив гликокаликс? Когда начинается его разрушение? Влияют ли на него образ жизни и гены? Ответы на них станут основой новой исследовательской программы ученой.

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