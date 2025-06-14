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В женских гигиенических средствах может содержаться опасный химикат

Химик Рудакова: в прокладках и тампонах может содержаться опасный химикат

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В женских гигиенических средствах может содержаться глифосат, – гербицид, используемый при выращивании хлопка, рассказала «Газете.Ru» химик, преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Марина Рудакова.

«Он, как и другие пестициды (гербициды входят в пестициды), может попасть в средства для женской гигиены через хлопок, из которого они производятся. Помимо пестицидов в женских гигиенических средствах также могут присутствовать: диоксины и фураны, которые образуются при отбеливании целлюлозы, фталаты, которые используются для придания гибкости материалам, и различные отдушки», – добавила Рудакова.

По ее словам, контакт любого вещества со слизистой ускоряет поступление его в кровь, так как при данном контакте всасывание происходит напрямую, минуя так называемые «фильтры» организма, например печень.

«Может ли регулярное использование таких тампонов привести к накоплению токсинов в организме — спорный вопрос. Исследований, подтверждающих взаимосвязь нахождения конкретных токсинов в организме по причине использования гигиенических средств на данный момент нет, и вряд ли они появятся, так как установить подобную взаимосвязь сложно. Однако, чтобы постоянно не подвергаться воздействию одних и тех же веществ, специалисты рекомендуют менять производителей гигиенических средств», – рассказала Рудакова.

Ранее была названа главная опасность рака поджелудочной железы.

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