Названа главная опасность рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы отличается крайне неблагоприятным прогнозом и тяжелым течением, он очень быстро прогрессирует. Опасность этого вида рака заключается в поздней диагностике и раннем развитии микрометастазов, рассказала «Газете.Ru» врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии №1 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Елена Артамонова.

«Рак поджелудочной железы – двенадцатый вид рака по распространенности и шестой по смертности. К сожалению, в 60% случаев диагноз ставится уже на последней, четвертой стадии. У очень большой доли пациентов с более ранними стадиями, несмотря на проведенное лечение, рак все равно прогрессирует. Только 4% пациентов живут более пяти лет после постановки диагноза», – объяснила врач.

По словам Артамоновой, основным методом лечения метастатического рака поджелудочной железы продолжает оставаться химиотерапия. При раке поджелудочной железы применяются специально разработанные режимы интенсивной химиотерапии. Эффективные методы лечения ограничены из-за особенностей самой опухоли.

«Строма, которая окружает ее, малое количество сосудов в опухоли -— все это не дает лекарственным средствам в полной мере воздействовать на злокачественные клетки, поэтому не достигается нужная концентрация препарата. Просто удалить опухоль тоже не получится. 80% пациентов, которые радикально прооперированы, прогрессируют, потому что, к сожалению, микрометастазы возникают на очень раннем этапе развития опухоли. Микрометастазы – это единичные клетки размером менее одного мм, и их «не видят» современные методы обследования (недостаточно разрешающей способности). Мы можем удалить опухоль, но эти метастазы уже поразили другие органы. Поэтому после операции по удалению опухоли поджелудочной железы мы все равно проводим химиотерапию. Но, к сожалению, некоторые клетки могут развить устойчивость к лечению. Технически удалить все метастазы невозможно», – рассказала доктор.

Подробнее о том, как иммунитет помогает опухоли развиваться, почему рак поджелудочной железы сложно лечить и можно ли с помощью лекарства натравить лимфоциты на опухоль — в интервью Артамоновой «Газете.Ru».

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