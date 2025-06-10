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Названы три совета, которые помогут выявить рак поджелудочной на ранней стадии

Врач Артамонова: три совета помогут выявить рак поджелудочной на ранней стадии

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Диагноз «рак поджелудочной железы» в 60% случаев ставится уже на последней, четвертой стадии. Чтобы избежать этого, нужно придерживаться трех простых советов: снизить риск развития рака, изучить родословную семьи и обращаться к врачу даже при минимальных симптомах дискомфорта в области живота, рассказала «Газете.Ru» врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии №1 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Елена Артамонова.

«Во-первых, нужно снизить риск развития рака, то есть контролировать вес, отказаться от вредных привычек. Злоупотребление алкоголем, курение, низкая физическая активность и нездоровый образ жизни увеличивают риск развития рака поджелудочной железы. Во-вторых, если вы заметили минимальные симптомы дискомфорта в области живота, не откладывайте визит к врачу. Ультразвуковое исследование поможет выявить патологию на ранней стадии. Если у вас есть хронический панкреатит, то это знак, что риски у вас выше, чем у здорового человека и за состоянием поджелудочной надо следить особенно тщательно», – отметила Артамонова.

Рак поджелудочной железы связан с мутациями генов. Поэтому третий совет касается изучения своей родословной.

«Случаи рака молочной железы, яичников, предстательной железы в более раннем возрасте должны насторожить, потому что мутации в генах BRCA1 и BRCA2 связаны и с этими видами рака. Также вы можете сдать генетический анализ для выявления этих мутаций. Это поможет вам принять более осознанные решения относительно своего здоровья», – рассказала Артамонова.

Подробнее о том, как иммунитет помогает опухоли развиваться, почему рак поджелудочной железы сложно лечить и можно ли с помощью лекарства натравить лимфоциты на опухоль — в интервью Артамоновой «Газете.Ru».

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