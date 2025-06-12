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В Монголии нашли ранее неизвестного предка тираннозавра

ABC: палеонтологи нашли предка тираннозавра рекса из Монголии
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eurekalert.org

Ученые обнаружили новый вид динозавра, который мог быть прямым предком знаменитого Ти-Рекса. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на исследование.

По данным журналистов, речь идет о хищнике под названием Khankhuuluu mongoliensis, обитавшем около 86 млн лет назад.

Останки нашли еще в 1970-х годах в пустыне Гоби, но долгое время считались частью другого вида — алектозавра. Лишь в 2023 году аспирант из Университета Калгари во время экспедиции заметил необычные черты скелета, включая воздушную полость у носа, и инициировал повторное изучение находки.

Исследователи пришли к выводу, что это новый, ранее неизвестный вид тираннозавридов. По информации портала Science Alert, динозавр был относительно небольшим — около двух метров в высоту и весом до 750 кг. У него были длинные ноги, благодаря которым он мог быстро бегать, но строение черепа указывало на то, что он был менее опасным, чем его более поздние «наследники».

Ученые считают, что открытие поможет лучше понять, как развивались гигантские хищники, такие как тираннозавр Рекс, появившийся спустя 20 млн лет.

Ранее на территории России нашли первое в Азии свидетельство поедания костей динозавров древними грызунами.

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