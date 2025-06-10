На территории России нашли первое в Азии свидетельство поедания костей динозавров древними грызунами

Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета совместно с учеными из Зоологического института РАН и института геологии и природопользования ДВО РАН нашли в Амурской области первые в Азии следы зубов древних млекопитающих на кости динозавра. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУ.

Палеонтологи изучили челюсть гадрозавра Kundurosaurus nagornyi — динозавра из дальневосточного региона России, обитавшего в меловом периоде мезозойской эры 67–66 миллионов лет назад. она была найдена в Амурской области, около села Кундур. На кости были обнаружены многочисленные параллельные борозды, оставленные зубами многобугорчатых млекопитающих — древних аналогов современных грызунов. Это одно из древнейших свидетельств остеофагии или поедания костей у млекопитающих в мире и первое на территории России и Азии.

Обнаруженные следы отличаются от повреждений, которые могли бы оставить хищные динозавры или насекомые. По виду рубцов на кости можно понять, что это – глубокие погрызы, достигающие губчатого слоя кости. По словам эксперта, такие следы оставляют только животные, целенаправленно грызущие кости, а не просто обгладывающие мясо.

Подробное изучение и детальный микроскопический анализ находки позволяют сделать вывод о том, что остеофагия появилась у млекопитающих в конце мелового периода мезозойской эры или даже раньше. Кроме того, благодаря проведенному исследованию ученые убедились, что кости динозавров лежали на поверхности достаточно долго, прежде чем оказались погребены под землей. Это означает, что они стали частью пищевой цепи — их использовали не только хищники, но и мелкие растительноядные млекопитающие.

Палеонтологи выяснили, что растительноядные млекопитающие мелового периода, как и их современные родственники и потомки, испытывали недостаток минералов, особенно кальция. Они не получали достаточного количества питательных веществ из листьев и травы, поэтому восполняли дефицит, поедая кости умерших динозавров.

«Если вы, например, в лесу, наткнетесь на какие-то старые кости, может быть, лосей или кабанов, вы обнаружите на них следы зубов мелких грызунов. Скорее всего, их оставили мыши и полевки, которым не хватало кальция. Таким образом, получается, что кости крупных животных после смерти медленно поедают мелкие создания, не представлявшие для них угрозы при жизни», — объяснил «Газете.Ru» один из авторов исследования, заведующий кафедрой зоологии позвоночных СПбГУ Павел Скучас.

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