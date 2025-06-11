У берегов Антарктиды впервые засняли редкого глубоководного кальмара

Американские ученые из Океанографического института Шмидта впервые получили кадры с редким глубоководным кальмаром вида Gonatus antarcticus. До сих пор никому не удавалось запечатлеть живую особь в естественной среде. Об этом сообщает журнал National Geographic (NatGeo).

Открытие сделали в ходе научной экспедиции в Антарктиду в конце 2024 года. Головоногого моллюска длиной около метра засняли с помощью дистанционно управляемого аппарата ROV на глубине 2152 метра.

«До этого мы знали об этих кальмарах только по неживым экземплярам или останкам в желудках других животных», — пояснила эксперт по головоногим Кэт Болстад.

Напуганный ярким светом аппарата, кальмар выпустил облако зеленоватых чернил — стандартный защитный механизм головоногих. После нескольких минут наблюдения, в течение которых ученые измерили его размеры с помощью лазеров, существо быстро скрылось в темноте.

Эта встреча позволяет ученым впервые изучить естественное поведение и морфологию загадочного обитателя глубин. Открытие расширяет знания о биоразнообразии антарктических вод и адаптации организмов к экстремальным условиям полуночной зоны океана.

Ранее в Арктике ученым впервые в истории удалось заснять живого гигантского кальмара.