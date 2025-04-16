Живой гигантский кальмар впервые в истории попал на видео

Международная группа ученых под руководством Океанического института Шмидта (SOI) в США впервые в истории смогла запечатлеть живого гигантского кальмара (Mesonychoteuthis hamiltoni) в его естественной среде обитания. Об открытии сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Гигантские кальмары обитают на глубинах до 2000 метров. Они обладают вращающимися крючками на щупальцах для захвата добычи, а их глаза достигают 27 см в диаметре — рекорд в животном мире.

Уникальные кадры сделали в антарктических водах на глубине около 600 метров 9 марта 2025 года с помощью дистанционно управляемый аппарат SuBastian, запущенного с исследовательского судна Falkor.

Как показал анализ, обнаруженная молодая особь гигантского кальмара оказалась длиной всего около 30 сантиметров. Несмотря на скромные размеры, экземпляр принадлежит к виду, который считается крупнейшим беспозвоночным на планете — взрослые особи достигают семи метров в длину и весят до 500 кг.

Гигантские кальмары обитают в глубоких антарктических водах и крайне редко попадаются на глаза ученым. До этого их находили только безжизненными — в желудках кашалотов или выброшенными на берег.

Видео подтверждает, что эти существа действительно живут в абиссальных глубинах, а не только всплывают перед уходом из жизни.

Ранее ученые открыли новый ископаемый вид кальмаров-вампиров.