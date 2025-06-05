Ученые нашли способ выявить скрытый ВИЧ в организме

Исследователи из Мельбурнского института инфекций и иммунитета Питера Доэрти разработали инновационный метод обнаружения ВИЧ внутри лейкоцитов — клеток иммунной системы, где вирус способен скрываться от лечения. Об этом сообщается в статье в журнале Nature Communications (NatCom).

Одной из главных причин, по которой ВИЧ до сих пор считается неизлечимым, является его способность прятаться в лейкоцитах, формируя так называемый латентный резервуар. Это делает вирус недоступным для действия лекарств и иммунной защиты.

В рамках нового исследования ученые предложили использовать наночастицы — микроскопические структуры размером от одного до 100 нанометров, которые обладают высокой активностью и могут быть адаптированы для различных задач. Созданные наночастицы (LNP X) на основе липидов (жировых соединений) способны проникать внутрь лейкоцитов и взаимодействовать с вирусом, маркируя его для терапевтических средств и иммунной системы.

Эксперименты проводились на клетках, взятых у пациентов с ВИЧ. Результаты показали, что новая технология позволяет эффективно находить скрытые вирусные очаги. Однако до клинического применения еще предстоит провести дополнительные этапы испытаний на животных и добровольцах.

Ученые также заявили, что новая технология потенциально применима при лечении онкологических и других заболеваний, где необходимо выявлять труднодоступные патологические участки.

Ранее в Швеции протестировали мощную вакцину против ВИЧ.