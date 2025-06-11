Вирус птичьего гриппа активно «учится» заражать людей, выяснили ученые

Китайские ученые выяснили, что вирус птичьего гриппа H9N2, ранее считавшийся в основном угрозой для домашней птицы, демонстрирует растущую способность заражать человека. С 2014 по 2023 год вирус активно мутировал, образовав как минимум десять генетических вариантов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology (NatMicrobio).

Вирус H9N2 был впервые зафиксирован в Китае в 1994 году и с тех пор остается доминирующим среди домашних птиц, несмотря на широкое использование вакцин. Однако в последние годы участились случаи заражения людей, что вызывает тревогу у ученых. Чтобы выяснить причины таких изменений, исследователи из Китайской академии наук проанализировали образцы вируса, собранные на рынках живой птицы.

У подавляющего большинства штаммов была выявлена мутация HA-L226, усиливающая связывание вируса с человеческими клетками. Кроме того, во многих образцах вирус демонстрировал улучшенную способность обходить иммунную защиту и быстрее размножаться в организме млекопитающих. Эти мутации были подтверждены в экспериментах на хорьках и морских свинках — животных, используемых для моделирования передачи зоонозных вирусов.

Ученые отметили, что H9N2 продолжает адаптироваться к человеческому организму, что требует срочного усиления эпидемиологического контроля и разработки новых, более универсальных вакцин. Исследователи подчеркивают необходимость перехода к препаратам, способным вызывать не только антительный, но и клеточный иммунный ответ, а также защищать слизистые дыхательных путей.

Ранее ученые создали «умные» молекулы, бьющие вирусы их же оружием.