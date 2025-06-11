На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вирус птичьего гриппа активно «учится» заражать людей, выяснили ученые

NatMicrobio: птичий грипп приобретает сходство с человеческим вирусом
close
Shutterstock

Китайские ученые выяснили, что вирус птичьего гриппа H9N2, ранее считавшийся в основном угрозой для домашней птицы, демонстрирует растущую способность заражать человека. С 2014 по 2023 год вирус активно мутировал, образовав как минимум десять генетических вариантов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology (NatMicrobio).

Вирус H9N2 был впервые зафиксирован в Китае в 1994 году и с тех пор остается доминирующим среди домашних птиц, несмотря на широкое использование вакцин. Однако в последние годы участились случаи заражения людей, что вызывает тревогу у ученых. Чтобы выяснить причины таких изменений, исследователи из Китайской академии наук проанализировали образцы вируса, собранные на рынках живой птицы.

У подавляющего большинства штаммов была выявлена мутация HA-L226, усиливающая связывание вируса с человеческими клетками. Кроме того, во многих образцах вирус демонстрировал улучшенную способность обходить иммунную защиту и быстрее размножаться в организме млекопитающих. Эти мутации были подтверждены в экспериментах на хорьках и морских свинках — животных, используемых для моделирования передачи зоонозных вирусов.

Ученые отметили, что H9N2 продолжает адаптироваться к человеческому организму, что требует срочного усиления эпидемиологического контроля и разработки новых, более универсальных вакцин. Исследователи подчеркивают необходимость перехода к препаратам, способным вызывать не только антительный, но и клеточный иммунный ответ, а также защищать слизистые дыхательных путей.

Ранее ученые создали «умные» молекулы, бьющие вирусы их же оружием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами