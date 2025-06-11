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Ученые впервые запечатлели самую холодную экзопланету

AJL: впервые сфотографирована «переохлажденная» планета в хаотичной системе
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Webb Space Telescope

NASA при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба получила изображение одной из самых холодных экзопланет — 14 Геркулеса c. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters (AJL).

Планета находится в 60 световых годах от Земли в нашей галактике Млечный Путь. Температура 14 Herculis c составляет около -3 °C, что делает ее одной из самых холодных из когда-либо заснятых напрямую экзопланет. При этом ее масса превышает массу Юпитера примерно в семь раз.

Наблюдение удалось благодаря инфракрасной камере NIRCam, установленной на борту телескопа Уэбба. Ученые подчеркивают, что такие холодные объекты крайне сложно обнаружить, поскольку они излучают очень мало тепла.

«Это совершенно новая область исследований, открытая Уэббом», — отметил Уильям Балмер, соавтор статьи и аспирант Университета Джонса Хопкинса.

Кроме того, сама планетарная система 14 Herculis выглядит необычайно хаотично. В ней две известные планеты — 14 Herculis b и 14 Herculis c — движутся по орбитам, наклоненным друг к другу под углом около 40 градусов. Это первое изображение экзопланеты в настолько несогласованной системе. По одной из гипотез, такое расположение могло быть вызвано тем, что третья планета была «выброшена» из системы в прошлом, нарушив орбитальный порядок.

Ученые отмечают, что полученное изображение не только позволяет оценить орбиту и яркость планеты, но и дает первые сведения о ее атмосфере. Планета обращается вокруг своей звезды на расстоянии около 1,4 млрд миль (примерно между Сатурном и Ураном в нашей Солнечной системе), при этом по сильно вытянутой орбите.

Открытие 14 Herculis c может стать отправной точкой для более детального изучения таких необычных систем. В будущем ученые надеются провести спектроскопический анализ планеты, чтобы точнее определить ее химический состав и историю формирования.

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