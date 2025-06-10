Астрономы раскрыли тайны загадочного звездного скопления

Индийские астрономы с помощью телескопа Devasthal Fast Optical Telescope (DFOT) провели десятилетние наблюдения за звездным скоплением Беркли 65, ранее почти не изученным. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Открытые звездные скопления состоят из звезд, образовавшихся из одного гигантского молекулярного облака. Их изучение помогает понять процессы формирования и эволюции нашей галактики.

Скопление Беркли 65 находится на расстоянии около 7400 световых лет и, по оценкам, сформировалось 160 миллионов лет назад. Как показали наблюдения, скопление имеет почти круглую форму и радиус порядка 3,1 светового года. Астрономы обнаружили признаки масс-сегрегации — более тяжелые звезды сосредоточены ближе к центру. Это указывает на то, что скопление уже переживает стадию внутренней перестройки.

Фотометрическая масса Беркли 65 составила 164 массы Солнца, тогда как его динамическая масса — 5581 солнечных масс. Это означает, что оно потеряло значительную долю звезд и находится в процессе разрушения, возможно, под действием внешних факторов, таких как межзвездный газ и пыль.

По мнению авторов, открытие станет важным шагом в изучении механизмов образования звездных скоплений и их эволюции.

Ранее астрономы заглянули в Сосисочное скопление галактик.