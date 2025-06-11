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Ученые раскрыли тайну эволюции зрения с помощью 28-глазой медузы

G3: у медузы Bougainvillia нашли 20 сенсорных белков, важных для зрения
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Macias-Muñoz lab/phys.org

Американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крузе расшифровали геном уникальной медузы Bougainvillia cf. muscus, обладающей 28 глазами. Открытие может помочь понять, как простые светочувствительные клетки превратились в сложные зрительные системы. Исследование опубликовано в научном журнале Genes, Genomes, Genetics (G3).

Команда совершила неожиданное открытие, изучая медуз в лабораторных условиях. Вместо запланированных кубомедуз они обнаружили редкий вид гидроидных медуз, оказавшийся настоящей генетической сокровищницей.

Генетический анализ выявил поразительные особенности этого организма. У 28-глазой медузы обнаружилось 20 различных светочувствительных белков-опсинов — в пять раз больше, чем у человека. При этом эти белки существенно отличаются от опсинов других известных медуз, что указывает на независимый эволюционный путь развития зрения.

Особый интерес ученых вызывает способность этих медуз регенерировать свои зрительные структуры, что открывает новые перспективы для исследований.

Медузы представляют особую ценность для эволюционных биологов, поскольку в разных группах этих животных зрение развивалось независимо не менее девяти раз. От простых светочувствительных пятен до сложных глаз с линзами — это разнообразие делает их идеальной моделью для изучения происхождения зрения.

Ранее ученые создали «медуз-киборгов» для изучения глубин океана.

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